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Житель Белгородской области пострадал при взрыве суббоеприпаса ВСУ

Гладков: житель Шебекино пострадал при взрыве суббоеприпаса в ходе покоса травы
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Житель города Шебекино пострадал в результате детонации взрывного устройства, когда косил траву на территории частного предприятия. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате взрыва украинского суббоеприпаса мужчина получил «проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног». Медики доставили пострадавшего, который находился в тяжелом состоянии, в одну из больниц Белгорода.

На месте происшествия работают оперативные службы, добавил глава региона.

Накануне Гладков сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины сдетонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне Белгородской области, в результате чего три мирных жителя получили ранения. В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы, уточнил губернатор.

До этого Гладков сообщил, что украинские военнослужащие в прошлом году обстреляли Белгородскую область более пяти тысяч раз. По его словам, Вооруженные силы Украины также 10 тыс. раз нанесли удары по региону с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших из России.

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