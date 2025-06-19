Дрон ВСУ атаковал автомобиль под Белгородом

Около села Маломихайловка в Белгородской области украинский дрон ударил по легковому автомобилю. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, при налете пострадал мужчина. Бойцы самообороны госпитализировали его в шебекинскую больницу с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями ноги. Машина тоже была повреждена.

Накануне житель города Шебекино пострадал в результате детонации взрывного устройства, когда косил траву. В результате взрыва украинского суббоеприпаса мужчина получил «проникающее осколочное ранение брюшной полости и осколочные ранения ног». Медики доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в одну из больниц Белгорода.

За день до этого дрон Вооруженных сил Украины сдетонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне. При этом три мирных жителя получили ранения. В Грайворонскую ЦРБ (Центральную районную больницу) самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы (повреждения полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.