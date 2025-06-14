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Зеленский объяснил отказ Европы вводить войска на Украину

Зеленский: отказ Европы вводить войска на Украину связан с позицией США
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу недостаточной решительности стран, выступающих в поддержку Киева, без одобрения США. Об этом сообщает mk.ru.

По словам украинского лидера, сложившаяся коалиция стран, ранее выражавшая готовность ввести войска в Украину, сейчас «тормозит».

«Знаете, почему идет торможение? Не потому, что они устали и что они отворачиваются, нет. Эта ситуация показала, что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что для Украины ситуация осложнится, если президент США Дональд Трамп не будет оказывать санкционное давление на Российскую Федерацию.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что отправка британских войск на Украину будет зависеть от поддержки со стороны США.

Ранее Лавров высказался о французских войсках на Украине.

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