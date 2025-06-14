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Премьер Британии назвал условие для отправки войск на Украину

Стармер: Британия не отправит свои войска на Украину без поддержки США
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Alastair Grant/Reuters

Великобритания не станет отправлять свои войска на Украину после окончания конфликта, если США не окажут поддержку подобного контингента со своей стороны. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg.

«Я не собираюсь раскрывать детали частных бесед, которые мы ведем, но нет двух других стран, которые бы работали настолько тесно друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания. Этот аспект наших отношений сегодня силен, как и прежде», — сказал глава британского кабмина.

12 мая министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после встречи в Лондоне сообщили о планах и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также указали на важность предоставления Украине «гарантий безопасности». По словам министров, это включает в себя «изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил».

14 мая депутат Государственной думы Виктор Заварзин заявил, что Россия будет считать европейских миротворцев на Украине противниками. По его словам, в отношении иностранных военных будут приниматься такие же меры, как и в отношении украинских военнослужащих.

Ранее Лавров обвинил в Британию в помощи Украине с терактами против России.

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