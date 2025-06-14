Стармер: Британия не отправит свои войска на Украину без поддержки США

Великобритания не станет отправлять свои войска на Украину после окончания конфликта, если США не окажут поддержку подобного контингента со своей стороны. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер в интервью агентству Bloomberg.

«Я не собираюсь раскрывать детали частных бесед, которые мы ведем, но нет двух других стран, которые бы работали настолько тесно друг с другом по вопросам обороны, безопасности и обмена разведданными, как США и Великобритания. Этот аспект наших отношений сегодня силен, как и прежде», — сказал глава британского кабмина.

12 мая министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после встречи в Лондоне сообщили о планах и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также указали на важность предоставления Украине «гарантий безопасности». По словам министров, это включает в себя «изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил».

14 мая депутат Государственной думы Виктор Заварзин заявил, что Россия будет считать европейских миротворцев на Украине противниками. По его словам, в отношении иностранных военных будут приниматься такие же меры, как и в отношении украинских военнослужащих.

Ранее Лавров обвинил в Британию в помощи Украине с терактами против России.