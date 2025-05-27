Лавров назвал ложью слова Барро о том, что Франция не воюет против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорит неправду, и Франция воюет на украинской территории. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Франция воюет против России, потому что ее ракеты дальнего радиуса действия используются нацистским режимом в Киеве для ударов по территории Российской Федерации», — сказал министр.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства напомнил о французском девизе — «Свобода, равенство, братство». По его словам, он включает в себя и заботу о соблюдении прав человека, о которых Франция говорит «на каждом углу по поводу любой ситуации в любой точке мира», за исключением украинского конфликта.

26 мая Барро заявил, что Франция и Европа не воюют с Россией и ее гражданами. При этом он отметил, что европейские страны не допустят силового изменения границ в Европе.

10 мая глава МИД Франции заявил, что участники «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики. В то же время он не захотел «опережать обсуждения», которые ведут европейские военные с командующими ВСУ.

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