Гросси осудил атаки Израиля по ядерным объектам Ирана

Нельзя атаковать никакие ядерные объекты — вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне атаки Израиля по Ирану, передает ТАСС.

«Я неоднократно заявлял о том, что удары по ядерным объектам не должны наноситься никогда, независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это способно нанести урон и людям, и окружающей среде. Такие атаки сопряжены с серьезными последствиями для ядерной безопасности <...>, а также для региональных и международных мира и безопасности», — заявил Гросси.

Он добавил, что любые атаки по ядерным объектам вызывают сильную обеспокоенность.

Также Рафаэль Гросси, выступая в онлайн-формате на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что надземная часть завода в иранском Натанзе, где производится уран, обогащенный до 60% (содержание изотопа уран-235), была уничтожена.

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.