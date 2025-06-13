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Глава МАГАТЭ заявил об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран

Гросси: уничтожена надземная часть завода в Натанзе, где Иран обогащал уран
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Reuters

Надземная часть завода в иранском Натанзе, где производится уран, обогащенный до 60% (содержание изотопа уран-235), была уничтожена. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в онлайн-формате на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

По его словам, Иран подтвердил, что изначально во время сегодняшних атак был поражен только завод по обогащению урана в Натанзе.

Гросси заявил, что вместе с надземной частью завода была уничтожена электроинфраструктура предприятия. Он уточнил, что речь идет о распределительной подстанции, здании основного электроснабжения, системе аварийного питания и резервных генераторах.

До этого глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами сообщил, что ядерный объект в Натанзе не понес значительного ущерба в результате израильских атак, радиационных утечек также не зафиксировано.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке.

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