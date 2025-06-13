Трамп напомнил Ирану о своем ультиматуме по ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп напомнил Ирану, что давал республике 60 дней на заключение сделки по ядерной программе в рамках своего ультиматума. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Им следовало бы это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли это осилить. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — написал он.

До этого Трамп написал в соцсети, что остается привержен дипломатическому разрешению разногласий с Ираном по ядерной программе.

Американский лидер отметил, что перед всей администрацией президента США была поставлена задача вести переговоры с иранской стороной. По мнению Трампа, Иран мог бы быть великой страной, но сначала Тегеран должен полностью отказаться от надежд на получение ядерного оружия.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Ранее Трамп оценил удары Израиля по Ирану.