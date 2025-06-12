Украинский конфликт заставил западные страны задуматься об эффективности своих вооружений. Об этом пишет Business Insider (BI).

«Конфликт показал, что Западу необходимо изменить то, как он закупает оружие. То, как мы управляли нашими армиями, как мы управляли нашей обороной, устарело», — утверждается в материале.

BI также отмечает, что странам Запада необходимо создавать больше оружия массового производства вместо элитных и дорогих систем.

В апреле издание Forbes писало, что Россия якобы разрабатывает современный арсенал оружия, который позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом и несет угрозу спутникам Starlink. В материале приводятся слова директора по космической безопасности и стабильности в фонде Secure World Foundation Виктории Самсон, которая считает, что Москва проводит испытания противоспутниковой ракеты «Нудоль».

Ранее в МИД РФ напомнили Западу об испытаниях российских ракетных комплексов.