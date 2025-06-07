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В МИД РФ напомнили Западу об испытаниях российских ракетных комплексов

Рябков: Россия определит цели для испытаний ракетных комплексов исходя из угроз
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MFA Russia/Global Look Press

Россия будет определять цели для дальнейших испытаний своих новейших ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности.
Об этом заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, комментируя последние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Украине.

«Всем хорошо известна наша принципиальная позиция относительно принятого в ноябре 2024 года решения США и ряда западных стран дать Киеву разрешение на использование их дальнобойных систем для ударов вглубь территории России», — сказал замминистра.

По его словам, российская сторона неоднократно отмечала, что подобное оружие невозможно использовать без прямого участия военных специалистов государств — производителей этих систем. Речь идет о получении информации спутниковой разведки и наблюдения, внесении полетных заданий и других мероприятиях, проводимых западными военными, уточнил дипломат.

Он напомнил про заявление, сделанное президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2024 года. Тогда российский лидер «четко указал на то, что цели для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности Российской Федерации».

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предупредил Европу, что обстрел российских земель дальнобойным западным оружием может расширить зону конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что словами о дальнобойных ракетах Мерц подставил Польшу.

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