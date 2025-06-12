На Украине подтвердили будущий четвертый этап обмена пленными с Россией

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подтвердил, что в ближайшее время будет еще один, уже четвертый, этап обмена пленными с РФ. Об этом сообщает «Страна.ua».

При этом сколько всего ожидается таких этапов, глава ГУР не уточнил.

9 июня состоялся первый этап обмена российскими и украинскими военнопленными. В Минобороны рассказали, что РФ и Украина обменялись группой солдат в возрасте до 25 лет. После этого, 10 июня, Украина передала России вторую группу военнопленных.

12 июня между РФ и Украиной состоялся третий этап обмена военнопленными в рамках Стамбульских договоренностей. С подконтрольных Киеву территорий вернулась группа российских бойцов. В свою очередь РФ вернула группу бойцов Вооруженных сил Украины, взятых в плен в ходе боевых действий. Численность солдат, возвращенных сторонами друг другу, не раскрывалась.

Ранее в Минобороны РФ обвинили Украину в срыве графика обмена пленными.