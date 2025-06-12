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В Минобороны сообщили об очередном обмене пленными с Украиной

Минобороны: РФ и Украина провели третий этап обмена военнопленными
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что третий этап обмена военнопленными прошел 12 июня. С подконтрольных Киеву территорий вернулась группа российских бойцов. В свою очередь РФ вернула группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен в ходе боевых действий. О какой именно численности солдат идет речь, не сообщается.

По данным Минобороны, российские военные сейчас находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В скором времени бойцов доставят в РФ для дальнейшей реабилитации и лечения в медучреждениях министерства обороны.

9 июня состоялся первый этап обмена военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых на российско-украинских переговорах в Стамбуле 2 июня.

В Минобороны рассказали, что РФ и Украина обменялись группой солдат в возрасте до 25 лет. Вечером того же дня самолет с российскими военными, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Подмосковье.

10 июня Украина передала России вторую группу военнопленных.

Ранее Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными.

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Обмены пленными с Украиной
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