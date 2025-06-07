Минобороны РФ сообщило об ударах по пунктам временной дислокации ВСУ и наемников

Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений украинских войск и иностранных наемников. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что для поражения целей российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерию.

«Нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 144 районах», — сказано в публикации.

Днем 7 июня в Минобороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили 311 беспилотников ВСУ самолетного типа. Из них 140 дронов сбили вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

До этого мэр Игорь Терехов сообщил о мощнейшей атаке на Харьков с начала конфликта. По его словам, в городе прозвучало по меньшей мере 40 взрывов за полтора часа.

Ранее российские военные показали огни ночных Сум.