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Мэр Харькова сообщил о «мощнейшей» атаке на город

Мэр Харькова Терехов заявил о мощнейшей атаке с начала конфликта
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Gian Marco Benedetto/Anadolu Agency via Reuters Connect

Харьков ночью пережил «мощнейшую» атаку с начала Россией военной операции на Украине. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Харьков сейчас переживает мощнейшую атаку за все время...» — написал он в 4:38 мск.

За полтора часа в городе прозвучало по меньшей мере 40 взрывов, рассказал Терехов.

По его информации, город был атакован ракетами, беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» утром сообщил, что в Харькове ночью было более 50 взрывов. В результате обстрелов в разных районах города начались пожары.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что российские войска этой ночью «очень хорошо ударили» по логистике и связи Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате этих атак ротация украинских подразделений и поставки оружия на фронт оказались нарушены.

Ранее сообщалось, что ВС ликвидировали пост ВСУ в Харьковской области.

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