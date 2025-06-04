На Западе не увидели влияния ударов Киева по аэродромам на преимущество России в СВО

Politico: удары Киева по аэродромам не скажутся на преимуществе России в СВО

Удары Киева по аэродромам ВС РФ не скажутся на преимуществе России в спецоперации. Об этом пишет издание Politico.

Авторы публикации пишут, что атаки на российские аэродромы не отразятся на ходе СВО, так как российские военные имеют инициативу на поле боя. К тому же Россия наращивает производство баллистических ракет и ударных беспилотников, а у Украины есть только восемь комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, и шесть из них могут работать одновременно.

Отмечается, что ВСУ тратят по два снаряда для отражения одного российского, и у них осталось не более 200 ракет для западных систем ПВО.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Украина не может предоставить веские доказательства того, что в результате атаки ВСУ на российские аэродромы были уничтожены около 40 военных самолетов РФ.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.

Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Путина на атаки Украины.