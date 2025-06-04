На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

На Западе не увидели влияния ударов Киева по аэродромам на преимущество России в СВО

Politico: удары Киева по аэродромам не скажутся на преимуществе России в СВО
close
Министерство обороны РФ

Удары Киева по аэродромам ВС РФ не скажутся на преимуществе России в спецоперации. Об этом пишет издание Politico.

Авторы публикации пишут, что атаки на российские аэродромы не отразятся на ходе СВО, так как российские военные имеют инициативу на поле боя. К тому же Россия наращивает производство баллистических ракет и ударных беспилотников, а у Украины есть только восемь комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, и шесть из них могут работать одновременно.

Отмечается, что ВСУ тратят по два снаряда для отражения одного российского, и у них осталось не более 200 ракет для западных систем ПВО.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Украина не может предоставить веские доказательства того, что в результате атаки ВСУ на российские аэродромы были уничтожены около 40 военных самолетов РФ.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.

Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Путина на атаки Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами