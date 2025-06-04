В США усомнились в «доказательствах» Украины по уничтожению российских самолетов

Украина не может предоставить веские доказательства того, что в результате атаки ВСУ на российские аэродромы были уничтожены около 40 военных самолетов РФ. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Украина заявила, что повредила 41 военный самолет стоимостью $7 млрд на четырех базах, используя беспилотники, которые стоили около $2000 каждый. Общедоступные видео и спутниковые снимки, рассмотренные Journal, показали 12 поврежденных самолетов на двух авиабазах», — отмечает издание.

Научный сотрудник Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения оружия массового уничтожения Сэм Лэр заявил, что «цифры, которые предоставили украинцы, пока не подкреплены вескими доказательствами».

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.

При этом газета Le Monde обращала внимание на то, что украинская атака по российским военным аэродромам беспилотниками не могла быть осуществлена без спутниковой связи США.

Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Путина на атаки Украины.