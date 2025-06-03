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Песков рассказал, собирается ли Россия ответить на атаки Киева

Песков: Путин получал информацию об атаках ВСУ на объекты РФ в режиме онлайн
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Maxim Shemetov/Reuters

Необходимо дождаться результатов следствия по атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Президент [РФ Владимир Путин] получил информацию онлайн. Идет следствие, которое начал Следственный комитет РФ. Было заявление Минобороны. Предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержания заявлений МО РФ», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Путина и возможный ответ РФ на происшествия, которые произошли на ж/д путях и аэродромах в минувшие выходные.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. СК РФ сообщил, что ЧП в обоих случаях произошло из-за подрыва переправ. По факту случившегося возбуждены уголовные дела о теракте.

Кроме того, вечером 1 июня ВСУ атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В оборонном ведомстве сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина «пожалеет» из-за атак на Россию.

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