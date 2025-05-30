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Экс-депутат Рады заявил, что ВСУ превращают передовую в «зону смерти»

Экс-депутат Рады Царев: ВСУ хотят превратить передовую в «зону смерти»
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Украинская армия в настоящее время возводит на передовой комплекс оборонительных сооружений, который затрудняет продвижение подразделений Вооруженных сил России. Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал экс-депутат Верховной рады IV-VII созывов Олег Царев.

«Да, у них меньше людей, они спрятались, у них везде камеры, и они делают «зону смерти». Фактически получается как в Первую мировую войну. <...> То есть формируется «зона смерти» между двумя окопами, которую пройти невозможно», — сообщил Царев.

По его словам, особую опасность представляют украинские беспилотники, которые массово используют ВСУ.

При этом военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок отмечал, что достоверных сведений о том, что ВСУ провели, например, на Сумском направлении полное фортификационное оборудование местности и построили систему оборонительных рубежей, нет.

Ранее власти Украины заявили о сложной ситуации из-за продвижения ВС России в Сумской области.

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