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Власти Украины заявили о сложной ситуации из-за продвижения ВС России в Сумской области

Глава ОВА Григоров: ситуация в Сумской области сложная из-за продвижения ВС РФ
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Reuters

Власти Украины характеризуют ситуацию в Сумской области как сложную в связи с продвижением Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации Олег Григоров в эфире украинского телемарафона.

«Ситуация сложная», — сказал он.

Григоров добавил, что эвакуация там «проходит очень активно».

По его словам, обязательная эвакуация уже объявлена в 202 населенных пунктах региона. За неделю были эвакуированы более 500 человек. Чиновник допустил расширение эвакуационной зоны при осложнении ситуации на передовой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

29 мая издание «Страна.ua» со ссылкой на данные украинского военно-аналитического портала Deep State сообщило, что российские войска успешно наступают в Сумской области Украины в районе населенного пункта Константиновка, о взятии под контроль которого ранее рассказали в Минобороны России.

28 мая военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что ВС России перешли границу Сумской области еще на одном участке и взяли под контроль населенный пункт Константиновка. По его словам, продвижение вглубь региона снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаках на южные районы Курской области.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.

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