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Главе ГУР Украины Буданову вручили наивысшую награду для иностранцев в Польше

Буданова наградили Золотым Офицерским Крестом ордена «За заслуги перед Польшей»
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда вручил государственную награду начальнику Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Из материала следует, что Буданов и другие украинские разведчики получили ордена «За заслуги перед Польшей» и знаки отличия.

В частности, главе ГУР вручили одну из наивысших государственных наград для иностранцев — Золотой Офицерский Крест ордена «За заслуги перед Польшей». По информации журналистов, польские власти высоко оценили вклад Буданова в развитие международного сотрудничества и взаимодействия между Варшавой и Киевом.

Кроме того, заместителю начальника ГУР Вадиму Скибицкому вручили Кавалерский Крест ордена «За заслуги перед Польшей». Другие разведчики, внесшие вклад «в коллективную безопасность континента», получили знаки отличия.

28 мая министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не намерен отправлять военнослужащих страны на Украину. Как сказал чиновник, он уже два раза сообщал о данном решении своему американскому коллеге Питу Хегсету.

Ранее в Польше рассказали, что планируют заработать на восстановлении Украины.

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