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Туск заявил, что Польша планирует получить прибыль от восстановления Украины

Дональд Туск: Польша намерена заработать на восстановлении Украины
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша намерена заработать на восстановлении Украины, заявил премьер-министр Дональд Туск. Об этом он сообщил на презентации проекта расширения контейнерного терминала в Славкуве, который станет ключевым элементом инфраструктуры для участия Польши в послевоенном восстановлении соседней страны, трансляцию вел телеканал TVP Info.

Согласно планам, терминал в Славкуве будет модернизирован в пять этапов. Общая стоимость проекта составит €1 млрд. После завершения работ объект станет крупнейшим логистическим хабом в Европе, что, по словам Туска, позволит Польше совместить помощь Украине с коммерческой выгодой.

«Нет ничего плохого в том, чтобы честно сказать: мы хотим заработать большие деньги на восстановлении Украины. Нам необходим этот хаб для достижения обеих целей», — подчеркнул Туск.

21 мая китайское издание Sohu писало, что Польша изменила внешнюю политику после визита президента страны Анджея Дуды в КНР. По данным источника, после возвращения из Пекина польский лидер смягчил риторику в отношении российско-украинского конфликта, сместив акценты в сторону поддержки мирного урегулирования. Варшава также отказалась от масштабной военной помощи Киеву и участия в учениях, направленных на укрепление безопасности Украины.

Ранее в Польше посмеялись над заявлениями о том, что Украина – это демократия.

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