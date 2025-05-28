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Глава МО Польши заявил, что не направит войска на Украину

Косиняк-Камыш дважды заявил Хегсету, что не направит войска на Укриану
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Damian Burzykowski/Global Look Press

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что дважды заявил главе Пентагона Питу Хегсету о намерении не направлять войска на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу очень ясно сказать, что дважды поднял эту тему в беседе с главой Пентагона Питом Хегсетом. Двукратно я сказал, что польские войска не будут направлены на Украину, что польские войска имеют миссию защиты восточного фланга НАТО», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

По его словам, Вашингтон понимает позицию Варшавы по поводу отправки войск на Украину.

До этого Косиняк-Камыш говорил, что американский воинский контингент будет продолжать находиться в Польше.

Министр подчеркнул, что Варшава является самым верным союзником Вашингтона в Европе, и поэтому Польша может «спать спокойно» по поводу присутствия войск США на своей территории.

27 мая Косиняк-Камыш заявил, что польские власти договорились с представителями Соединенных Штатов о создании совместных предприятий по выпуску оборонной продукции.

Ранее в МИД Польши оценили перспективы создания единой европейской армии.

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