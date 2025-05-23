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Среди пострадавших из-за удара ВСУ по Льгову оказались сотрудники детской школы искусств

Сотрудники детской школы искусств пострадали из-за удара ВСУ по курскому Льгову
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Евгений Биятов/РИА Новости

Сотрудники детской школы искусств Рыльского района оказались среди пострадавших в результате ракетного удара украинской армии по городу Льгову Курской области. Об этом заявил глава района Андрей Белоусов в своем Telegram-канале.

«Среди пострадавших оказались сотрудники детской школы искусств Рыльского района», — отметил он.

Одна из пострадавших сейчас находится в отделении реанимации областной клинической больницы. По словам главы района, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

22 мая врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что атака ВСУ пришлась на трассу КурскРыльск, которая находится на въезде в Льгов. В результате удара были повреждены 30 частных домов, в 26 квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Также различные повреждения получили два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей. В реанимации остаются три человека.

Позже представитель Главного военного следственного управления СК России заявил, что военные следователи обнаружили фрагменты реактивных снарядов системы HIMARS на месте обстрела Льгова. Он отметил, что все обнаруженные осколки будут направлены на экспертизу для подтверждения их принадлежности к американским РСЗО.

Ранее Путин заявил, что ВСУ выбирают для обстрелов невоенные цели.

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