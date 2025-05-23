Во Льгове выросло количество пострадавших в результате удара ВСУ

Количество людей, пострадавших в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Льгову, увеличилось до 16. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей... четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии — наши врачи делают все, чтобы их спасти», — написал он.

По словам главы региона, двое пострадавших с легкими ссадинами были переведены на амбулаторное лечение.

По данным на 23:00 22 мая, в результате атаки ВСУ были повреждены 30 частных домов, в 26 квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Также различные повреждения получили два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей.

Хинштейн отметил, что ремонтные бригады приступили к восстановлению поврежденного жилья. Он подчеркнул, что никто из жителей Льгова, чье имущество пострадало, не будет брошен или оставлен без внимания — всем им обязательно окажут помощь.

22 мая Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по Льгову. Атака пришлась на трассу Курск --Рыльск, которая находится на въезде в город. Врио губернатора отмечал, что в результате удара пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей 13 и 16 лет. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди взрослых пострадавших семь женщин и трое мужчин — у всех диагностированы осколочные ранения и ушибы.

Позже представитель Главного военного следственного управления СК России заявил, что военные следователи обнаружили фрагменты реактивных снарядов системы HIMARS на месте обстрела Льгова. Он отметил, что все обнаруженные осколки будут направлены на экспертизу для подтверждения их принадлежности к американским РСЗО.

Ранее Путин заявил, что ВСУ выбирают для обстрелов невоенные цели.