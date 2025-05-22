ВСУ могли атаковать Льгов при помощи РСЗО HIMARS

Военные следователи обнаружили фрагменты реактивных снарядов системы HIMARS на месте обстрела города Льгов Курской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель Главного военного следственного управления СК России.
По данным властей, в результате атаки пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей.
Как уточнил источник, все обнаруженные осколки будут направлены на экспертизу для подтверждения их принадлежности к американским РСЗО. Следственные органы осмотрели место удара и зафиксировали повреждения: фасад жилого дома получил пробоины, в окнах выбиты стекла.
«После обстрела на месте обнаружены элементы, предположительно, от HIMARS. Это стандартная процедура — мы изымаем доказательства для установления всех обстоятельств», — отметил представитель СК.
22 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Льгову в Курской области. По его данным, атака пришлась на трассу Курск-Рыльск, которая находится на въезде в город. В результате удара пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей 13 и 16 лет. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди взрослых пострадавших семь женщин и трое мужчин — у всех диагностированы осколочные ранения и ушибы.
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