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ВСУ могли атаковать Льгов при помощи РСЗО HIMARS

РИА Новости: ВСУ могли ударить по Льгову в Курской области при помощи HIMARS
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Aaron Favila/AP

Военные следователи обнаружили фрагменты реактивных снарядов системы HIMARS на месте обстрела города Льгов Курской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель Главного военного следственного управления СК России.

По данным властей, в результате атаки пострадали 12 мирных жителей, включая двоих детей.

Как уточнил источник, все обнаруженные осколки будут направлены на экспертизу для подтверждения их принадлежности к американским РСЗО. Следственные органы осмотрели место удара и зафиксировали повреждения: фасад жилого дома получил пробоины, в окнах выбиты стекла.

«После обстрела на месте обнаружены элементы, предположительно, от HIMARS. Это стандартная процедура — мы изымаем доказательства для установления всех обстоятельств», — отметил представитель СК.

22 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Льгову в Курской области. По его данным, атака пришлась на трассу Курск-Рыльск, которая находится на въезде в город. В результате удара пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей 13 и 16 лет. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди взрослых пострадавших семь женщин и трое мужчин — у всех диагностированы осколочные ранения и ушибы.

Ранее украинский военнопленный призвал ВСУ сложить оружие и сдаться.

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