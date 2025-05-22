Путин заявил, что ВСУ выбирают для обстрелов невоенные цели

Путин: противник выбирает для обстрелов в приграничье невоенные цели

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время атак российского приграничья выбирают для обстрелов невоенные цели. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с правительством, передает пресс-служба Кремля.

«Цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей», — констатировал Путин.

Он добавил, что события сегодняшнего дня доказали нацеленность вражеских дронов на гражданский транспорт, автомобили скорой помощи, а также сельхозтехнику.

Путин также отметил, что жители Курской области столкнулись с откровенно террористическими действиями военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Кроме того, Путин поручил в кратчайшие сроки подготовить масштабную программу по восстановлению районов Курской, Белгородской и Брянской областей, пострадавших в результате обострения ситуации у границ.

Ранее в Путин оценил состояние храмов в Курской области.