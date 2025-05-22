На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что ВСУ выбирают для обстрелов невоенные цели

Путин: противник выбирает для обстрелов в приграничье невоенные цели
close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время атак российского приграничья выбирают для обстрелов невоенные цели. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оперативного совещания с правительством, передает пресс-служба Кремля.

«Цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения: мирные объекты, дома, людей», — констатировал Путин.

Он добавил, что события сегодняшнего дня доказали нацеленность вражеских дронов на гражданский транспорт, автомобили скорой помощи, а также сельхозтехнику.

Путин также отметил, что жители Курской области столкнулись с откровенно террористическими действиями военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Кроме того, Путин поручил в кратчайшие сроки подготовить масштабную программу по восстановлению районов Курской, Белгородской и Брянской областей, пострадавших в результате обострения ситуации у границ.

Ранее в Путин оценил состояние храмов в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами