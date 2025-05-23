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Три человека остаются в реанимации после удара ВСУ по Льгову

Хинштейн: три человека остаются в реанимации после атаки ВСУ по курскому Льгову

Три человека в настоящее время находятся в реанимации после ракетного удара украинской армии по городу Льгову Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«В реанимации сейчас трое человек — две женщины и мужчина. Они в тяжелом, но уже стабильном состоянии», — отметил он.

По словам Хинштейна, их прооперировали ночью. Всего в курской областной больнице размещены 15 человек, еще одна пациентка отпущена на амбулаторное лечение, уточнил врио губернатора.

Он добавил, что у многих раненых имеются повреждения от осколков.

22 мая Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по Льгову. Атака пришлась на трассу КурскРыльск, которая находится на въезде в город. В результате удара были повреждены 30 частных домов, в 26 квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Также различные повреждения получили два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей.

Позже представитель Главного военного следственного управления СК России заявил, что военные следователи обнаружили фрагменты реактивных снарядов системы HIMARS на месте обстрела Льгова. Он отметил, что все обнаруженные осколки будут направлены на экспертизу для подтверждения их принадлежности к американским РСЗО.

Ранее Путин заявил, что ВСУ выбирают для обстрелов невоенные цели.

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Атаки на Курскую область
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