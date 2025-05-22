Хинштейн: 12 человек пострадали при атаке ВСУ на Льгов в Курской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Льгову в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его данным, атака пришлась на трассу Курск-Рыльск, которая находится на въезде в город. В результате удара пострадали 12 мирных жителей, среди них двое детей 13-ти и 16-ти лет. У 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего — черепно-мозговая травма, рана затылка и левого плеча. Среди взрослых пострадавших семь женщин и трое мужчин — у всех диагностированы осколочные ранения и ушибы.

Он добавил, что помимо пострадавших людей, повреждения зафиксировали на четырех машинах. Также пострадали многоквартирный и два частных дома: в зданиях выбиты стекла, посечены фасады.

Президент России Владимир Путин отмечал, что жители региона столкнулись с откровенно террористическими действиями военнослужащих Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Он поручил в кратчайшие сроки подготовить масштабную программу по восстановлению районов Курской, Белгородской и Брянской областей, пострадавших в результате обострения ситуации у границ.

Ранее Путин заявил, что ВСУ выбирают для обстрелов невоенные цели.