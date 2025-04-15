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Стали известны потери ВСУ за сутки в Курской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в Курской области
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Reuters

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 200 военнослужащих в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, российские войска также уничтожили танк, бронетранспортер, две пусковые установки РСЗО HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномет.

Всего за время боев в Курской области ВС РФ уничтожили до 74 450 военнослужащих ВСУ, а также 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, а также 15 HIMARS и семь MLRS производства США.

До этого ТАСС сообщал, что Киев попытался перебросить новые штурмовые подразделения в сторону Олешни в Курской области.

По информации агентства, ВС РФ не дали украинским военным совершить маневр и уничтожили подкрепление. Бойцы ВСУ были уничтожены на территории Украины.

До этого группа ВСУ, находящаяся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, отказалась от переговоров.

Ранее в Курске после атаки БПЛА произошло частичное отключение газоснабжения.

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