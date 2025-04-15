В Курске после атаки БПЛА произошло частичное отключение газоснабжения

Минобороны РФ: 186 жителей Курска остались без газоснабжения после атаки дронов

Более 180 жителей Курска временно остались без газоснабжения из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в 1:30 мск дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил надземный стальной вводной газопровод низкого давления на улице Льва Толстого. На этом фоне было прекращено газоснабжение 165 абонентов.

«В 2:40 [мск] в результате атаки украинского БПЛА <...> на Первомайском проспекте поврежден надземный стальной вводной газопровод низкого давления», — добавили в ведомстве.

Там отметили, что из-за этого без газоснабжения остался еще 21 житель города.

15 апреля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, в результате ударов повреждения получили 24 многоквартирных дома. Трем из них был нанесен достаточно серьезный ущерб.

Более того, украинские БПЛА повредили гараж с машинами скорой помощи. Всего урон получили 11 транспортных средств, тем не менее Курская областная станция скорой медицинской помощи продолжает отправлять врачей на вызовы.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело по факту атаки ВСУ на Курск.