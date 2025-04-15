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ВСУ пытались перебросить новые штурмовые группы в Курскую область

ВС РФ уничтожили штурмовые группы, переброшенные в сторону Олешни под Курском
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Reuters

Киев попытался перебросить новые штурмовые подразделения в сторону Олешни в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, ВС РФ не дали украинским военным совершить маневр и уничтожили подкрепление. Бойцы ВСУ были уничтожены на территории Украины.

До этого группа ВСУ, находящаяся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, отказалась от переговоров.

Также Telegram-канал Mash опубликовал видео штурма российскими войсками Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, в котором были заблокированы военные Вооруженных сил Украины.

На кадрах объективного контроля показан удар противотанковой управляемой ракеты по первому этажу здания на территории комплекса с последующим обрушением части строения.

Ранее было названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен российским войскам в Курской области.

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