ВС РФ уничтожили штурмовые группы, переброшенные в сторону Олешни под Курском

Киев попытался перебросить новые штурмовые подразделения в сторону Олешни в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, ВС РФ не дали украинским военным совершить маневр и уничтожили подкрепление. Бойцы ВСУ были уничтожены на территории Украины.

До этого группа ВСУ, находящаяся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, отказалась от переговоров.

Также Telegram-канал Mash опубликовал видео штурма российскими войсками Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, в котором были заблокированы военные Вооруженных сил Украины.

На кадрах объективного контроля показан удар противотанковой управляемой ракеты по первому этажу здания на территории комплекса с последующим обрушением части строения.

Ранее было названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен российским войскам в Курской области.