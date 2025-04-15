В Башкирии арестован местный житель, планировавший уехать на Украину и воевать за ВСУ в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает издание »Ньюс-Баш» со ссылкой на УФСБ по региону.

Уточняется, что житель села Михайловка Уфимского района был задержан оперативниками ФСБ. В январе 2025 года он заполнил онлайн-анкету для вступления в террористическую организацию в составе ВСУ.

После того, как он получил одобрение и план маршрута от кураторов с Украины, подозреваемый приобрел билет до Москвы, откуда собирался добраться до Украины через третьи страны. На этом этапе его задержали оперативники ФСБ.

Мужчина признал свою вину, суд отправил его под стражу.

На фоне этого Telegram-канал «Иди и смотри» привел статистику о том, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область были ликвидированы более 4,7 тыс. иностранных наемников.

Ранее в зоне боевых действий засняли ликвидацию колумбийского наемника ВСУ.