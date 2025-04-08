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Уничтожение колумбийского наемника ВСУ попало на видео

Появилось видео ликвидации колумбийского наемника ВСУ сквозь балкон
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Станислав Красильников/РИА Новости

Появилось видео схватки российских военных с колумбийскими наемниками в ходе освобождения Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры ликвидации наемников опубликовал военкор Андрей Филатов в своем Telegram-канале.

На видео можно заметить, что ВС РФ взяли наемников в окружение в пятиэтажном доме. Один из солдат пытался убежать через балкон на втором этаже, однако его засекли российские военные с помощью дрона.

Операторы оперативно передали данные штурмовикам.

«Он на втором этаже, на балконе! С торца! Под тобой прям. Выходи, кто на третьем этаже, и под себя», — сообщили они.

Один из российских бойцов вслепую выпустил очередь сквозь пол балкона и уничтожил наемника.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что штурмовики ВС РФ группировки «Север» ведут бои с наемниками из Колумбии у Горналя в Курской области.

7 апреля командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян заявлял, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область.

Ранее посол Колумбии сообщал о ликвидированных в рядах ВСУ колумбийцах.

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