Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле Курской области погибли три мирных жителя

Хинштейн: три мирных жителя погибли из-за ударов ВСУ по Курской области
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Три мирных жителя погибли из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Глава приграничного региона рассказал, что ВСУ ударили по двум населенным пунктам Беловского района Курской области.

«В деревне Гирьи удар пришелся на гражданский автомобиль. <...> Погиб мужчина 1955 года рождения. Еще одна атака произошла в деревне Золотаревке. Из-за удара дрона погибли двое супругов: мужчина 1956 года рождения и женщина 1958 года рождения», — говорится в сообщении.

Днем 14 апреля сообщалось, что двое мирных жителей погибли во время артиллерийского обстрела бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Забужевка в Курской области.

До этого командир медицинского взвода с позывным «Мясник» рассказал о засадах украинских дронов в Курской области. По его словам, иногда вражеские БПЛА не только сбрасывают взрывоопасные предметы, но и остаются «висеть» в воздухе в ожидании российских эвакуационных групп. Затем беспилотники наносят по ним удары. «Мясник» заявил, что эта тактика одна из самых любимых у украинских военных.

Ранее жительница Курской области рассказала, как дрон ВСУ сбросил кассетный боеприпас на эвакуировавшихся мирных граждан.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами