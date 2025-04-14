При обстреле Курской области погибли три мирных жителя

Три мирных жителя погибли из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Глава приграничного региона рассказал, что ВСУ ударили по двум населенным пунктам Беловского района Курской области.

«В деревне Гирьи удар пришелся на гражданский автомобиль. <...> Погиб мужчина 1955 года рождения. Еще одна атака произошла в деревне Золотаревке. Из-за удара дрона погибли двое супругов: мужчина 1956 года рождения и женщина 1958 года рождения», — говорится в сообщении.

Днем 14 апреля сообщалось, что двое мирных жителей погибли во время артиллерийского обстрела бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Забужевка в Курской области.

До этого командир медицинского взвода с позывным «Мясник» рассказал о засадах украинских дронов в Курской области. По его словам, иногда вражеские БПЛА не только сбрасывают взрывоопасные предметы, но и остаются «висеть» в воздухе в ожидании российских эвакуационных групп. Затем беспилотники наносят по ним удары. «Мясник» заявил, что эта тактика одна из самых любимых у украинских военных.

Ранее жительница Курской области рассказала, как дрон ВСУ сбросил кассетный боеприпас на эвакуировавшихся мирных граждан.