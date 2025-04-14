Российский военный врач рассказал о засадах ВСУ в Курской области

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, чтобы нанести по ним удары. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира медицинского взвода в составе одного из мотострелковых батальонов Вооруженных сил РФ с позывным «Мясник».

По его словам, такая тактика — одна из самых любимых у украинских военнослужащих.

Мужчина рассказал, что медицинские подразделения ВС РФ выполняли задачи на территории Курской области с самого начала вторжения ВСУ. Все это время украинские формирования «охотились» на военных врачей и представителей служб эвакуации раненых, подчеркнул источник агентства.

Как сказал «Мясник», ему самому довелось побывать в подобной ситуации. Атаке подверглась машина его взвода, когда медики эвакуировали из зоны боевых действий четырех пострадавших.

«Был случай, когда, возвращаясь с эвакуации, мы наехали на небольшую, слава богу, мину. Мы ночью уехали, возвращались рано утром. За эти часы дрон «Баба-яга» смог раскидать на дорогу мины, которые к тому моменту еще не были уничтожены», — пояснил мужчина.

Он добавил, что иногда украинские дроны не только сбрасывают взрывоопасные предметы, но и остаются «висеть» в воздухе в ожидании российских эвакуационных групп. «Мясник» выразил уверенность, что одной из целей таких атак ВСУ является снижение боевого духа среди военнослужащих ВС РФ.

Ранее жительница Курской области рассказала, как дрон ВСУ сбросил кассетный боеприпас на эвакуировавшихся мирных граждан.