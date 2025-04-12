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Бойцов ВСУ обвинили в применении кассетных снарядов против жителей Гуево

РИА Новости: ВСУ атаковали эвакуировавшихся из Гуево людей кассетными снарядами
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Sofiia Gatilova/Reuters

Украинские военнослужащие используют дроны и кассетные боеприпасы при атаках на мирных жителей, эвакуирующихся из села Гуево в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одну из жительниц населенного пункта.

Она рассказала, что пыталась покинуть Гуево вместе с мужем. Но по пути их заметили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые с помощью беспилотника сбросили на эвакуирующихся людей боеприпас.

В результате супруг женщины получил серьезные ранения, его спасти не удалось. По словам жительницы региона, ее саму спасло то, что она успела прикрыться от взрыва сумкой.

«Там дом разбитый стоял, как начали по нам <...> опять этими кассетными снарядами. Мы сидели в этом доме, сидели. <...> Часа четыре, наверное», — добавила женщина, вспоминая происходившее после первого удара.

8 апреля министерство обороны РФ сообщило об освобождении села Гуево в Курской области от формирований ВСУ. В соответствующих боях участвовали подразделения группировки российских войск «Север», члены которых впоследствии начали эвакуировать оставшихся в населенном пункте мирных жителей.

Ранее в администрации Курской области заявили о попытке украинских солдат отравить газом жителей приграничья.

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