При обстреле курского села погибли двое мирных жителей

Хинштейн: мужчина и женщина погибли из-за удара ВСУ по селу в Курской области

Двое мирных жителей погибли во время артиллерийского обстрела бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Забужевка в Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина», — написал Хинштейн, выразив соболезнования родным и близким.

Также он сообщил, что во время обстрела серьезное ранение получила пожилая женщина 1945 года рождения. Пенсионерку госпитализировали с акубаротравмой, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

До этого командир медицинского взвода с позывным «Мясник» рассказал о засадах украинских дронов в Курской области. По его словам, иногда вражеские БПЛА не только сбрасывают взрывоопасные предметы, но и остаются «висеть» в воздухе в ожидании российских эвакуационных групп. Затем беспилотники наносят по ним удары. «Мясник» заявил, что эта тактика одна из самых любимых у украинских военных.

Ранее жительница Курской области рассказала, как дрон ВСУ сбросил кассетный боеприпас на эвакуировавшихся мирных граждан.