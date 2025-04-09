После обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области завели дело о теракте

СК завел уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ двух курских энергообъектов

После обстрела Вооруженными силами Украины двух энергообъектов в Курской области завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, накануне украинские военнослужащие беспилотниками атаковали высоковольтные линии «Курскэнерго». Из-за обстрелов в селах Большое Солдатское, Камышное и Крупец Курской области мирные жители остались без электричества. По данному факту завели уголовное дело по статье «Теракт».

До этого Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область из танков «Булат». По данным журналистов, 6 апреля военные ВСУ на трех танках прибыли в расположенный в двух километрах от границы поселок Бояро-Лежачи в Сумской области. Затем они открыли огонь по курскому селу Попово-Лежачи.

Украинские военные выпустили по российскому населенному пункту 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 мм, пишет канал. В результате обстрела никто не пострадал. Также не поступало информации о разрушениях. Власти региона ситуацию пока не комментировали.

Ранее российские солдаты вывезли из Суджанского района нескольких мирных жителей.