Российские бойцы вывезли из Суджанского района еще четверых мирных жителей, спасая их из-под постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

«В Гуеве оставались наши граждане, которых противник пытался использовать как живой щит. Северяне ежедневно проводили операции по спасению жителей села, зачастую вынося на носилках через лесные массивы пожилых людей. Сегодня утром наши военнослужащие вывезли в безопасные районы еще четверых жителей Суджанского приграничья», — сообщили силовики.

Уточняется, что ВСУ продолжают вести неизбирательный обстрел населенных пунктов в приграничье Курской, Белгородской и Брянской областей.

До этого офицер группировки войск «Север» Вооруженных сил России сообщил, что в Гуево Курской области до освобождения от оккупации со стороны ВСУ находились англоязычные и польские наемники.

Ранее в администрации Курской области заявили о приближении полного разгрома украинских формирований.