Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские солдаты вывезли из Суджанского района нескольких мирных жителей

ТАСС: российские бойцы вывезли из Суджанского района еще четверых мирных жителей
close
Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Российские бойцы вывезли из Суджанского района еще четверых мирных жителей, спасая их из-под постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

«В Гуеве оставались наши граждане, которых противник пытался использовать как живой щит. Северяне ежедневно проводили операции по спасению жителей села, зачастую вынося на носилках через лесные массивы пожилых людей. Сегодня утром наши военнослужащие вывезли в безопасные районы еще четверых жителей Суджанского приграничья», — сообщили силовики.

Уточняется, что ВСУ продолжают вести неизбирательный обстрел населенных пунктов в приграничье Курской, Белгородской и Брянской областей.

До этого офицер группировки войск «Север» Вооруженных сил России сообщил, что в Гуево Курской области до освобождения от оккупации со стороны ВСУ находились англоязычные и польские наемники.

Ранее в администрации Курской области заявили о приближении полного разгрома украинских формирований.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами