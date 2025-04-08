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Глава МО Польши высказался о выводе войск США из хаба в Жешуве и помощи Украине

Косиняк-Камыш: вывод войск США из Жешува не означает прекращение помощи Украине
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Вывод военного контингента США из логистического хаба в аэропорту Жешува у польско-украинской границы не означает прекращение военной помощи Соединенных Штатов Украине. Об этом на пресс-конференции заявил глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает ТАСС.

«(Вывод военных США из Жешува. — «Газета.Ru») не влияет на оказание военной помощи (Киеву. — «Газета.Ru») американской стороной, которая несколько недель назад была разблокирована после недельного перерыва», — сказал министр.

8 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что вывод военных Соединенных Штатов из логистического хаба в аэропорту Жешува у польско-украинской границы на другие польские базы был согласован на уровне НАТО. По его словам, такое перемещение американских военнослужащих не означает вывод войск США из Польши.

Накануне Объединенное командование Вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило о перемещении военных и техники из логистического хаба в Жешуве на другие польские базы.

Ранее стало известно, что США могут вывести до 10 тысяч военных из Восточной Европы.

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