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Стало известно, сколько военных США могут вывести из Восточной Европы

NBC: США могут вывести до 10 тысяч военных из Восточной Европы
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David Goldman/AP

США могут вывести до 10 тысяч военных из Восточной Европы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников из Евросоюза и Соединенных Штатов.

По сообщению телеканала, предыдущая администрация американского президента направила контингент в страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, в 2022 году. В подразделения входили до 20 тысяч человек.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация одобрила оборонный бюджет в размере около $1 трлн.

Трамп добавил, что этот бюджет станет «самым большим бюджетом, который когда-либо принимали для армии» в США.

При этом 5 апреля портал Military.com со ссылкой на трех чиновников министерства обороны США сообщал, что командование армии страны рассматривает возможность масштабного сокращения численности личного состава. Речь идет об увольнении около 90 тыс. человек.

Ранее в Пентагоне заявили о сокращении численности гражданского персонала.

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