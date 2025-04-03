В Тульской области объявили о ракетной опасности

На территории Тульской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он обратился к жителям области с призывом сохранять спокойствие и укрыться в подземном пространстве, на нижних этажах зданий, в помещениях без окон с несущими стенами или защитных сооружениях. При нахождении на улице или в транспорте следует направиться в безопасное место.

3 апреля сообщалось об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов в Орловской области.

В тот же день об опасности атаки беспилотников было объявлено в Краснодарском крае.

2 апреля глава Таганрога Светлана Камбулова заявила, что почти 230 оконных проемов в семи жилых домах получили повреждения в результате атаки украинских дронов на город.

Ранее российские следователи возбудили дело об атаке дронов ВСУ на жилые дома в Курской области.