Жителей Орловской области предупредили об опасности атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Орловской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области», — отмечается в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал западные страны за отсутствие реакции на масштабную атаку украинских БПЛА по центральным регионам России 11 марта.

В ночь на 11 марта произошла самая массовая атака дронов на Россию с начала СВО. В Подмосковье сбили 91 дрон, еще 126 дронов сбили над Курской областью. Также 38 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, 25 – над Белгородской областью, 22 – над территорией Рязанской области. Десять беспилотников уничтожили над территорией Калужской области, по восемь – над Липецкой и Орловской областями, шесть БПЛА сбили над территорией Воронежской области и три – над Нижегородской областью.

Ранее власти Орловской области рассказали о ночной атаке БПЛА на регион.