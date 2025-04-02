В Таганроге оценили последствия ночной атаки беспилотников

Глава Таганрога: 288 оконных проемов были повреждены при атаке дронов на город

Почти 230 оконных проемов в семи жилых домах получили повреждения в результате атаки украинских дронов на Таганрог в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале написала глава города Светлана Камбулова.

Она рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) своими действиями нанесли урон трем многоквартирным домам и четырем частным домам.

«Всего повреждено 228 оконных проемов. Также получили повреждения три транспортных средства», — говорится в заявлении.

По словам главы населенного пункта, к текущему моменту специалисты осмотрели 71 квартиру в поврежденных многоэтажных зданиях и четыре частных дома. Они установили, что несущие конструкции этих строений находятся в порядке. В связи с этим профильные службы не стали отключать дома от коммуникаций.

Камбулова добавила, что в Таганроге продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

2 апреля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны сбили 93 украинских дрона. Четыре из них перехватили в Ростовской области.

Как рассказала глава Таганрога, обломки уничтоженных беспилотников были обнаружены по четырем адресам. В том числе их нашли в районе железнодорожного переезда на улице Химической. Камбулова подчеркнула, что в результате атаки пострадал один человек — у него диагностировали легкие осколочные ранения.

Ранее российские следователи возбудили дело об атаке дронов ВСУ на жилые дома в Курской области.