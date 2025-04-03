В Краснодарском крае объявлено об опасности атаки БПЛА

На Кубани объявлено об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на официальное приложение МЧС России сообщает ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что на территории Краснодарского края существует угроза падения беспилотников.

Сигнал «авиационная опасность» подается, если силы ПВО обнаружили вражеские летательные аппараты, которые своим оружием могут угрожать региону с воздуха. При этом не обязательно, что они нанесут удар по военным или гражданским объектам. Довольно часто воздушная тревога оказывается ложной. Тем не менее, получив сигнал, все оперативные службы приводятся в состояние повышенной готовности.

Министерство обороны РФ обвиняет Украину в продолжении атак на объекты энергетического сектора Российской Федерации. Так, в ночь на 24 марта беспилотник попытался ударить по нефтяной станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае.

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Ранее в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе.