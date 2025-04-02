Следователи завели дело после атаки БПЛА на жилые дома в Курске

СК РФ возбудил дело об атаке беспилотников ВСУ на жилые дома в Курске

Российские следователи завели уголовное дело после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилые дома в городе Курске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Из заявления следует, что дело было возбуждено по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Речь идет о совершении террористического акта против мирного населения.

«В результате совершенного преступления повреждения получили жилые дома, а также гражданские автомобили», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что следователям предстоит установить личности всех лиц, причастных к атаке на Курск. После этого участвовавшие в данной операции военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут привлечены к ответственности.

2 апреля министерство обороны РФ сообщило, что ночью в небе над Курской областью перехватили и уничтожили 87 украинских БПЛА.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, обломки одного из сбитых дронов и его двигатель упали на крышу жилого дома на улице Чехова в Курске. Никто из мирных граждан не пострадал, но специалисты решили отселить 60 жильцов на время работы пиротехников.

Ранее СК РФ возбудил дело об атаке дрона ВСУ на энергетический объект в Курской области.