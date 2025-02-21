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Подполье заявило об ударе по зданию в Одессе, где делают камуфляжные сетки для ВСУ

Лебедев: ВС РФ ударили по зданию в Одессе, где делают камуфляжные сетки для ВСУ
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Одессе на юге Украины нанесли удар по зданию, где изготавливают камуфляжные сетки для ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Украинский телеканал ТСН утром 21 февраля сообщал о взрывах в населенном пункте Затока Одесской области на фоне воздушной тревоги.

Накануне в Днепропетровской области на юго-востоке Украины получили повреждения два предприятия. Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что российские войска в ночь на четверг нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. По информации ведомства, удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее эксперт назвал цели ударов ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины.

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