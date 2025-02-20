Российские войска ударили по газово-энергетической инфраструктуре Украины

Российские войска в ночь на 20 февраля нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Утром 20 февраля Telegram-канал «Военное дело» сообщал, что в Одессе полностью пропало электричество после ночных ударов беспилотников «Герань» Вооруженных сил России.

18 февраля на Украине в очередной раз ввели ограничения в подаче электроэнергии для промышленности и бизнеса. Министерство энергетики страны заявило, что причиной отключений стали последствия ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подконтрольный украинским войскам Херсон частично остался без света.