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Эксперт назвал цели ударов ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины

Экономист Лизан: Украина сама подвергла риску свою газовую инфраструктуру
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Стрингер/РИА Новости

Одна из целей ударов Вооруженных сил России по украинской газовой инфраструктуре — повышение стоимости содержания страны для Евросоюза. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал экономист, политолог Иван Лизан.

Кроме того, по его словам, удары могут быть призваны принудить Киев возобновить транзит газа через свою территорию. Эксперт напомнил, что газовая инфраструктура Украины не входила в список приоритетных целей для российской армии.

«Попросту не было смысла бить по этим коммуникациям. Однако, отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – подчеркнул Лизан.

При этом, по его мнению, у России нет цели погрузить Украину в «каменный век».

11 февраля стало известно, что ВС РФ нанесли групповой удар по газоэнергетическим объектам Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, все цели достигнуты. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, повреждения получили газовые месторождения в Полтавской области. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за произошедшего в стране срочно вводят экстренные отключения света, но ограничения быстро отменили. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Харьковской области остановили добычу газа на месторождении.

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