Два предприятия получили повреждения в Днепропетровской области Украины

В Днепропетровской области на юго-востоке Украины получили повреждения два предприятия. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждены два предприятия, инфраструктура. Задело линию электропередачи», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:30 по московскому времени.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что российские войска в ночь на 20 февраля нанесли групповой удар по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. По информации ведомства, удар производился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее эксперт назвал цели ударов ВС РФ по газовой инфраструктуре Украины.